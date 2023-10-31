Atılan öğrenciye soruşturma

Çankırı Karatekin Üniversitesi, "Öğrenciye Tuzaklı Sınav" skandalını ortaya çıkartan Çankırı Karatekin Üniversitesi, önce İktisat Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Ahmet Köprülü'nün önce Yüksek Lisans'tan ilişiğini kesti ardından da basına demeç verdiği gerekçesiyle soruşturma açtı. 15 Ağustos'ta üniversite tarafından ilişiği kesilen Köprülü'nün iddialarına hala yanıt veremeyen Rektörlüğün, Öğretim Görevlisi Dr. Sevilay Sarıca'nın şeref ve haysiyetinin korunması için üniversiteden atılan bir öğrenci hakkında soruşturma açması manidar karşılandı "hukuksuzluk" olarak değerlendirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından İktisat Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmet Köprülü'ye SORUŞTURMACI Doç. Dr. Hasan YÜKSEL tarafından gönderilen mail'de hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 31.07.2023 tarih ve Z-49835440-663.07-138912 sayılı resmi yazıya istinaden hakkında disiplin soruşturması açıldığı duyuruldu.

Soruşturma ile ilgili bilgiler de verilen mail'de soruşturmanın esası ile ilgili olarak; "Öğrenciye tuzaklı sınav" başlıklı yazıyla öğretim üyesinin medyaya malzeme yapılarak kurum içinde ya da kurum dışında şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunulması iddiası oluşturmaktadır" denildi. Mail'de ilgili iddia hakkında sözlü savunma yapması için Ahmet Köprülü'nün 31.08.2023 tarihinde Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başkanlığı önünde saat 10:30'da hazır bulunması istendi. Mail'de Köprülü'ye şayet savunmanı yazılı olarak yapmak isterse de aşağıdaki soruları mutlaka göz önünde bulundurması gerektiği vurgulandı. Köprülü'ye soruşturma ile ilgili olmayan özel hayatı ile ilgili bilgi alınmak istenen konuların da bulunduğu sorular şöyle:

SORUŞTURMA SORUSU: "HANGİ MESLEĞİ YAPIYORSUNUZ, NEREDE ÇALIŞIYORSUNUZ?"



1.İlgili dersin öğretim üyesi ve üniversitenin kurumsal kimliği hakkında basında çıkan haberler ile ilgili herhangi bir dahliniz var mı?

2.Üniversiteye verdiğiniz 3.7.2023 tarihli dilekçe ile 2.3.2023 tarihli haberin yapılması arasında 1 günlük bir süre bulunmaktadır. Ayrıca yapılan inceleme sonucunda haber yapıldıktan 1 gün sonra sizin üniversiteye resmi başvuru yaptığınız görülmektedir? Bu bir tesadüf olabilir mi?

3.İlgili dersin öğretim üyesinin sizlere tuzak kurduğuna ilişkin kanaate nasıl vardınız? İspatlamak, şahit göstermek ve somut deliller sunmak suretiyle detaylandırmanız mümkün mü?

4.Hangi mesleği icra etmektesiniz ve nerede çalışmaktasınız?

5.Üniversitemiz ilgili anabilim dalı başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı ya da Rektörlük makamı üzerinden resmi yollarla hak arama yöntemine başvurmadan basın üzerinden aldığınız böylesi bir inisiyatifin gerekçesi nedir?

6.İlgili dersle alakalı sadece ALMS üzerinden yapılan vize sınavına itiraz ettiğiniz görülmektedir. Halbuki diğer sınavlarda (final ve bütünleme) aynı sistem üzerinden yapılmıştır. Neden diğer sınavlara da itiraz etmediniz?

7. Soruşturma dosyasından anlaşıldığı kadarıyla ilgili dersin vize sınavı ile ilgili bir yanlışlık yapıldığını ve siz de dâhil öğrencilere yönelik bir kasıt olduğunu düşünmektesiniz. Böylesi bir itirazı dile getirmek adına neden dönem sonuna kadar beklediniz? Vize sınavından sonra neden maddi hata ya da not düzeltme dilekçesi vermediniz?

KÖPRÜLÜ: "HER SORUYA VERECEK YANITIM VARDI, KEŞKE DAHA ÖNCE ÇAĞIRSALARDI"

Mail'de "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 15'inci maddesi ve 3. fıkrası gereğince bahse konu savunma çağrısına özürsüz olduğunuz halde uymadığınız veya özrünüzü zamanında bildirmediği takdirde, savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkınızda gerekli kararın verileceğini bildirmek isteriz" denilerek okuldan atılan bir öğrenciye üniversite tarihinde ilk kez bir uyarı da yapılmış oldu.

SABAH'a konuşan Ahmet Köprülü, "Her soruya verecek yanıtım vardı, keşke daha önce çağırsalardı" diye konuştu. Köprülü, "Ancak Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde öğrencinin hakkını gözetecek bir adalet anlayışının olmadığı bu soruşturmayla ortaya çıkmıştır." dedi.



ÜNİVERSİTE İNCELEMESİNİ TAMAMLADI

Öte yandan Üniversite aralarında çok sayıda ilk defa on-line vize sınavına girecek sınavla ilgili öğrencilere önceden hiçbir bilgi vermeyen Öğretim Görevlisi Dr. Sevilay Sarıca hakkında başlattığı inceleme sonucunda sınavların ALMS Kampüs 365 sistemi üzerinden yapılmakta olduğu vurgulanarak Öğretim üyesinin bir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.