Haberler Yaşam Haberleri Atış Poligonunda intihar etmek isteyen şahıs hem kendini hem de araya giren eğitmenini vurdu
Giriş Tarihi: 20.9.2025 21:12 Son Güncelleme: 20.9.2025 21:35

Atış Poligonunda intihar etmek isteyen şahıs hem kendini hem de araya giren eğitmenini vurdu

İstanbul Esenyurt'ta bir poligonda intihar etmek isteyen E.K. isimli şahıs, kendine nişan aldığı anda poligon eğitmeni M.H.A. araya girdi. Şahıs, hem kendini hem de eğitmeni vururken, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Atış Poligonunda intihar etmek isteyen şahıs hem kendini hem de araya giren eğitmenini vurdu

Olay, saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir poligonda meydana geldi. İddiaya göre, poligonda intihar etmek isteyen şahıs, kendine nişan aldı. M.H.A. (28) isimli eğitmen, intihar girişiminde bulunan E.K.'yı (34) görünce hemen araya girdi. E.K. o esnada hem kendini hem de eğitmenini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ise, olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Atış Poligonunda intihar etmek isteyen şahıs hem kendini hem de araya giren eğitmenini vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz