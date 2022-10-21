Atış yapmak için poligona giden genç, kafasına sıktı

İNCELEME BAŞLATILDI



Polis ekipleri ve savcının olay yerinde incelemelerini tamamlamasıyla M.S.T., otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. M.S.T.'nin atış yaptığı ve kanlar içinde yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.