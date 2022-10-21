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Giriş Tarihi: 21.10.2022 18:41

Atış yapmak için poligona giden genç, kafasına sıktı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 25 yaşındaki bir genç gittiği poligonda birkaç el atış yaptıktan sonra silahı kafasına dayayarak intihar etti. Kanlar içinde yere yığılan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA
Atış yapmak için poligona giden genç, kafasına sıktı

Kan donduran olay, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Urfa Bulvarı Altınşehir 1 Plaza altında meydana geldi. Poligona atış yapmaya giden 25 yaşındaki M.S.T., gözetmen eşliğinde bir kaç el atış yaptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Gözetmenin olmadığı anda silahı şakağına dayayarak tetiğe basan M.S.T., olay yerinde hayıtını kaybetti. Görevlilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollere 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri ve savcının olay yerinde incelemelerini tamamlamasıyla M.S.T., otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. M.S.T.'nin atış yaptığı ve kanlar içinde yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Atış yapmak için poligona giden genç, kafasına sıktı
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