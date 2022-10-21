Atış yapmak için poligona giden genç, kafasına sıktı

Kan donduran olay, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Urfa Bulvarı Altınşehir 1 Plaza altında meydana geldi. Poligona atış yapmaya giden 25 yaşındaki M.S.T., gözetmen eşliğinde bir kaç el atış yaptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Gözetmenin olmadığı anda silahı şakağına dayayarak tetiğe basan M.S.T., olay yerinde hayıtını kaybetti. Görevlilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollere 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.