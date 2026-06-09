Atlas Çağlayan cinayetinde hesap günü! Dava öncesi acılı anne konuştu: ‘Katillerin aileleriyle görüşmesini istemiyoruz’





"BU KATİLLERİN AİLELERİYLE GÖRÜŞMESİNİ İSTEMİYORUZ "



Yaptığı açıklamada sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirten anne Gülhan Ünlü, "Maalesef ki katillerle bugün yüz yüze geleceğiz. En büyük beklentimiz, diğer dört iştirakçinin de bugün işlem görmesi. Onların dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesine tahammül edemiyorum artık. Bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz biz artık. Bir an önce yasanın çıkmasını istiyoruz. İnfaz Kanunu'nda değişikliklerin yapılmasını istiyoruz. Yasanın değişmesinde bizim çocuklarımızın da faydalanmasını istiyoruz. Emsal karar istiyoruz. Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz. Bu katillerin aileleriyle görüşmesini istemiyoruz. Biz çocuklarımızla görüşemiyoruz çünkü. Biz çocuklarımızın gidip mezarına bakıyoruz. Onlar da aileleriyle görüşsün istemiyoruz. Dışarıda katil istemiyoruz. 15 yaşında diye bunların 'çocuk' diye adlandırılmasını istemiyoruz. Bunlar çocuk değiller. Bunlar çocuk değiller, yetişkin gibi yargılanmasını istiyoruz" dedi.