Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme: Tehdit mesajları atan bir şüpheli daha yakalandı!

İstanbul'un Güngören ilçesinde 14 Ocak'ta meydana gelen ve 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan cinayetin ardından sular durulmuyor. Çağlayan ailesini sosyal medya ve mesaj yoluyla tehdit eden şahıslara yönelik yürütülen operasyonlarda tutuklu sayısı artıyor.
DİYARBAKIR'DA KISKIVRAK YAKALANDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen titiz takip sonucunda, aileyi tehdit ettiği belirlenen M.Y.K. (19) isimli şüpheli Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
"YAN BAKTIN" TARTIŞMASI ÖLÜMLE BİTMİŞTİ
Olay, 14 Ocak'ta Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde gerçekleşmişti. Birbirini tanımayan Atlas Çağlayan ile 15 yaşındaki E.Ç. arasında çıkan "yan baktın" tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. E.Ç., yanında taşıdığı sustalı bıçakla Atlas Çağlayan'ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TUTUKLU SAYISI YÜKSELİYOR
Cinayetin ardından asıl fail E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak olay sonrası sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve acılı aileyi tehdit eden gruplara yönelik operasyonlar genişletildi. Daha önce düzenlenen operasyonlarda 8 zanlı yakalanmış, Soruşturmanın derinleşmesiyle Şanlıurfa ve İstanbul merkezli gözaltılar sonrası tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti. Diyarbakır'daki son gözaltı ile birlikte soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ediyor.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT YAĞDIRMIŞLARDI
Atlas Çağlayan'ın ölümünün ardından organize bir şekilde aileyi hedef alan, tehdit içerikli mesajlar paylaşan ve kamuoyunda infial yaratmaya çalışan şahıslar, siber suçlarla mücadele ekiplerinin radarına takılmıştı. Savcılık, "örgütlü suçlar" kapsamında soruşturmayı sürdürerek tüm sorumluların adalet önüne çıkarılacağını vurguladı.