Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme: Tehdit mesajları atan bir şüpheli daha yakalandı!

TUTUKLU SAYISI YÜKSELİYOR

Cinayetin ardından asıl fail E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak olay sonrası sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve acılı aileyi tehdit eden gruplara yönelik operasyonlar genişletildi. Daha önce düzenlenen operasyonlarda 8 zanlı yakalanmış, Soruşturmanın derinleşmesiyle Şanlıurfa ve İstanbul merkezli gözaltılar sonrası tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti. Diyarbakır'daki son gözaltı ile birlikte soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ediyor.