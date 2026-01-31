Atlas Çağlayan’ın ailesine alçak tehdide gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine 05.. ve *2.. GSM numaralarından kendisine 40.000 TL göndermezlerse kişisel bilgilerini internet ortamına yayacağı ve kendilerini öldüreceği şeklinde tehdit mesajları gönderildiği tespit edildi. Öte yandan ikamet ettikleri adrese 05.. GSM numarası ile oluşturulmuş üyeliklerle bazı uygulamalardan çok fazla sayıda sipariş verildiği ve 112'den itfaiyeye asılsız ihbarlar yapıldığı belirlendi. Söz konusu tehdit mesajlarının, siparişlerin ve asılsız ihbarların '@globalicraat' isimli Telegram kanalının yöneticisi tarafından gönderildiği tespit edildi.

DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında tehdit mesajlarını gönderen, siparişleri oluşturan ve asılsız ihbarları yapan GSM numarası ile Telegram uygulamasına giriş yapılan IP numaralarının kullanıcısının M.Y.K. olduğu değerlendirildi. M.Y.K. Diyarbakır'daki adresinde yakalanarak gözaltına alındı.