Atlas'ın acılı annesi SABAH'a konuştu: "Bunlar çocuk değil katil"

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Merter semtinde önceki gün, yaşları 18'in altında olan iki grup arasında restoran içinde başlayan tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle kısa süreliğine sona erdi.
Ancak restorandan dışarı çıkan tarafların arasındaki tartışma yeniden alevlendi.
Talihsiz genç, hastanede hayatını kaybetti. Tarafların birbirlerini daha önce tanımadıkları, kavganın ise iddiaya göre "yan baktın" tartışması nedeniyle çıktığı belirlendi.
Şüpheli E.Ç. ile kavgaya karıştıkları değerlendirilen arkadaşları, olayda kullanılan bıçakla birlikte yakalanarak tutuklandı. Hayatını kaybeden Atlas Çağlayan, dün son yolculuğuna uğurlandı.
HAYATA 1 KİLO 100 GRAMLA TUTUNMUŞTU
Atlas'ın okulu çok seven bir çocuk olduğunu anlatan anne Ünlü, "Atlas tüp bebek sonucu ikizi Doruk ile birlikte hayata geldi. Doğduğunda 1 kilo 100 gramdı. Uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hayata tutunmayı başardı. Sağlık ve teknoloji lisesinde 2. Sınıfa gidiyordu. Aynı zamanda futbolculuk hayali için uğraşıyordu.
İnsanların hayatını kurtarabilmek için sağlıkçı olmak isterdi. Hatta acil tıp teknisyeni olmayı düşünüyordu. Çok merhametli bir çocuktu. O ambulansa hayat kurtarmak için değil hayat mücadelesi vererek bindi. Ama kurtaramadılar yavrumu. Yarım saat bile yaşayamadı." Diye konuştu.
"CEZA YETERLİ OLSAYDI OĞLUM BUNU YAŞAMAYACAKTI"
Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, yaşadığı derin acıya rağmen büyük bir adalet mücadelesi başlattığını vurgulayarak tüm halkı kendisine destek olmaya çağırıyor. Geçmişteki benzer vakalarda verilen cezaların caydırıcı olmamasının bu tür acılara zemin hazırladığını belirten Ünlü, "Minguzzi davasında yeterli ceza verilseydi belki oğlum bunu yaşamayacaktı.
Belki o ceza caydırıcı olacaktı ama maalesef olmadı. Ama bu yaşananlar o hainlere, katillere kalmayacak. Katil hak ettiği cezayı alacak. Lütfen yanımda durun. Ben bu konunun 3 gün konuşulup unutulmasını istemiyorum" Dedi.
"BU ÇOCUK DEĞİL KATİL"
Atlas'ın katil zanlısını hiç tanımadığını ancak telefonuna gelen 5 ayrı mesaj ile 'Seni de oğlunun yanına gömeceğiz" şeklinde tehditler aldığını belirten anne Gülhan Ünlü, "Kafede başka masada oturan 4 erkek 1 kız aldığımız duyumlara göre bunlar çete gibilermiş. Herkes söyledi.
Yol kesip haraç istiyorlarmış. 15 yaşında çocuk okulda olur. Cebinde sustalı bıçakla ben adam öldüreceğim diye dışarı çıkmaz. Bunu beline koyuyorsa amacı belli. Bunlara çocuk denemez bunlar katil.
Çocuk olan ölenler. Çocuk benim yavrum. Yaşananlar katillerin yanına kalmasın. Tek istediğim bu" dedi.