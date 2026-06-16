Atlas’ın ailesini tehdide 30 yıl hapis istemi

İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan
'ın (17) ailesini tehdit eden biri 18 yaşın altında 9 sanığın yargılandığı davada duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklar Burak Türk ve Ömer Can Derin hakkında, 9 aydan 7 yıl 6 aya kadar, sanık Ömer Can Özdoğan hakkında, 2 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya, sanık Alaa Faısal hakkında, 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi. Ayrıca sanık Ömer Faruk Ay ve çocuk sanık Y.T. hakkında ise 2 yıl 6 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis talep edildi.