Atlas’ın ailesini tehdit etmişti: İstenen ceza belli oldu!

Şüphelinin savunmasında, çok sayıda takma isimle Telegram kanallarına üye olduğunu, 'turemeavciları' isimli kanalda yönetici olduğunu ve 'Global Arşiv' isimli kanal ile 'Mahir Düz' isimli hesabın kendisine ait olduğunu söyledi. Şüpheli, bir telefon hattıyla söz konusu hesapları açtığını, yemek siparişi verilen uygulamalara üye olduğunu belirterek, kendisini Muhammed Hüseyin Yıldırım olarak tanıtarak Gülhan Ünlü'ye mesaj gönderdiğini kabul etti. Şüpheli ifadesinde, Atlas Çağlayan'ın annesinin ünlü olmak için röportaj verdiğini düşündüğü için mesaj attığını ve yemek siparişi verdiğini belirtti.