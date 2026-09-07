Atlas’ın katili için hesap vakti: Yarın karar bekleniyor

17 Yaşındaki Atlas Çağlayan, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören'de kardeşinin yanına gittiği kafede, 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmada karnından bıçaklanmış, hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cinayetin ardından E.Ç. ise suç aletiyle yakalanmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı 15 yaşındaki E.Ç için hesap vakti geldi. 21 yıla kadar hapsi istenen E.Ç., yarın saat 10.00'da Bakırköy 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLECEK

İlk duruşmada katil E.Ç. için duruşma savcısı mütalaasını sunmuş, esasa ilişkin mütalaasında çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' ve 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından Sanık E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti. Yarın ise karar duruşması görülecek.