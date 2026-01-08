Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

İspanya Süper Kupa'da finale çıkacak ikinci takım Madrid derbisinin ardından belli olacak. Real Madrid ile Atletico Madrid yarı finalde karşı karşıya gelirken, milli futbolcu Arda Güler'in sahaya ilk 11'de çıkıp çıkmayacağı futbolseverlerin gündeminde. Peki Atletico Madrid - Real Madrid İspanya Süper Kupa Yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Real Madrid, İspanya Süper Kupa yarı finalinde bu akşam sahne alıyor.

Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanacak Madrid derbisi saat 22.00'de başlayacak ve mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.