Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga’da Madrid derbisi! Arda Güler ilk 11’de başlayacak mı?

Giriş Tarihi: 26.9.2025 15:54

La Liga'da nefesleri kesecek bir derbi heyecanı yaşanacak. Atletico Madrid ile Real Madrid, karşı karşıya gelecek. Madrid derbisi, şampiyonluk yarışını da yakından ilgilendiriyor. Taraftarlar ise "Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı? İşte Madrid derbisine dair tüm detaylar…

İspanya La Liga'nın 7. haftasında futbolseverleri dev bir derbi bekliyor. Atletico Madrid ve Real Madrid, ligde kritik puan mücadelesine çıkacak. Gözler milli yıldız Arda Güler'de. Derbi öncesinde iki takım da formda görünürken, milyonlarca taraftar maçın yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'da 7. haftanın en kritik karşılaşması olan Madrid derbisi, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 17.15'te oynanacak. Maça Atletico Madrid'in sahası Civitas Metropolitano Stadyumu ev sahipliği yapacak.

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Madrid derbisi, Türkiye'de S Sport platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Xabi Alonso'nun teknik göreve gelmesiyle daha fazla süre bulan milli yıldız Arda Güler'in bu maça da ilk 11 kadrosunda başlaması bekleniyor.

İşte, muhtemel 11'ler:

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Galan, Molina, Barrios Rivas, Köke, Gallagher, Griezmann, Alvarez

Real Madrid: Courtois, Huijsen, Raul, Fernandez, Valverde, Ceballos, Mastantuonu, Garcia, Arda, Vinicius, Mbappe

