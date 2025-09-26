Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga’da Madrid derbisi! Arda Güler ilk 11’de başlayacak mı?

İspanya La Liga'nın 7. haftasında futbolseverleri dev bir derbi bekliyor. Atletico Madrid ve Real Madrid, ligde kritik puan mücadelesine çıkacak. Gözler milli yıldız Arda Güler'de. Derbi öncesinde iki takım da formda görünürken, milyonlarca taraftar maçın yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…
La Liga'da 7. haftanın en kritik karşılaşması olan Madrid derbisi, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 17.15'te oynanacak. Maça Atletico Madrid'in sahası Civitas Metropolitano Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Xabi Alonso'nun teknik göreve gelmesiyle daha fazla süre bulan milli yıldız Arda Güler'in bu maça da ilk 11 kadrosunda başlaması bekleniyor.
İşte, muhtemel 11'ler:
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Galan, Molina, Barrios Rivas, Köke, Gallagher, Griezmann, Alvarez
Real Madrid: Courtois, Huijsen, Raul, Fernandez, Valverde, Ceballos, Mastantuonu, Garcia, Arda, Vinicius, Mbappe