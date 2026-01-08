Haberler Yaşam Haberleri Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa’da Arda Güler ilk 11'de mi?
Giriş Tarihi: 8.01.2026 16:19

İspanya Süper Kupa’da Madrid derbisi heyecanı yaşanıyor. Real Madrid ile Atletico Madrid yarı finalde karşı karşıya gelirken, gözler milli futbolcu Arda Güler’in forma giyip giymeyeceğine çevrildi. Barcelona’nın Athletic Bilbao’yu 5-0 mağlup ederek finale yükselmesinin ardından bu akşam oynanacak mücadeleyle ikinci finalist belli olacak. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Süper Kupa'da finale çıkacak ikinci takım Madrid derbisinin ardından belli olacak. Real Madrid ile Atletico Madrid yarı finalde karşı karşıya gelirken, milli futbolcu Arda Güler'in sahaya ilk 11'de çıkıp çıkmayacağı futbolseverlerin gündeminde. Peki Atletico Madrid - Real Madrid İspanya Süper Kupa Yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Real Madrid, İspanya Süper Kupa yarı finalinde bu akşam sahne alıyor.

Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanacak Madrid derbisi saat 22.00'de başlayacak ve mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Milli yıldız Arda Güler'in Süper Kupa karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olması ve mücadelede süre alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Pubill, Llorente, Hancko, Ruggeri, Barrios Rivas, Koke, Baena, Simeone, Alvarez, Sörloth

Real Madrid: Courtois, Raul, Rüdiger, Fernandez, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Tchouameni, Bellingham, Gonzalo, Vinicius

