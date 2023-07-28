ATM faresi hayatının şokunu yaşadı... Polisi karşısında gören kalpazan yalanı şaşırttı

HABERLERDEN ESİNLENEREK SAHTE PARA İŞİNE GİRDİ

Şüphelinin daha önce medyada gördüğü haberlerden esinlenerek böyle bir yönteme başvurduğu, 200 ve 100'lük banknotlarla deneme yaptığı ve başarısız olduğu, 50'lik banknotların bazı özelliklerinin bu yöntemle uyum sağladığı aktardı. Özellikle gidiş geliş güzergahında ve etrafında kamera bulunmayan banka ATM'lerini hedef olarak seçtiği, tanınmamak için yaz günü kapşonlu kıyafet giydiği ve cerrahi maske kullandığı tespit edildi.

KREDİ BORCUNU SAHTE PARA İLE ÖDEDİ

Sahte paraları yatırma işlemi yaparken yakalanmamak için başka kişilerin T.C. kimlik numaralarını veya banka kartlarını kullandığı, çeşitli kurumlara sahte paralarla cüzi miktarda ödeme yaptığı ve para üstü olarak bankamatiklerden gerçek para aldığı belirlendi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini karşısında gören kalpazan ne yapacağını şaşırdı. Yaz ayında olmamıza rağmen kapşonlu kıyafet giydiği ve cerrahi maske kullandığı görülen kalpazan üzerinde arama yapıldı. Klapazanın üzeridne sahte ve gerçek 50 Türk lirası bankonotlar çıktı. Klapazan kendini, "Patronum bana zorla kride çektirdi. Sonra beni işten çıkardı. Kimsede bana iş vermeyince bende krediyi kapatmak için bu yola başvurmak zorunda kaldım" sözleriyle kendini savunmaya kalktı.