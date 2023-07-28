ATM faresi hayatının şokunu yaşadı! Polisi karşısında gören kalpazan yalanı şaşırttı | Video 28.07.2023 | 14:38 Ankara’da evinde kurduğu sistemle, ATM’den geçen sahte para üreten kalpazan bankaların kabusu oldu. Yaz ayında kapşonlu kıyafet giyen ve cerrahi maske takarak kendini gizlemeye çalışan kalpazan sahte paralarla gittiği ATM’de hayatının şokunu yaşadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini karşısında gören kalpazan E.T.O., medyada gördüğü haberlerden esinlenerek böyle bir yönteme başvurduğunu, patronun zorla kredi çektirmesinin ardından işten çıkardığı için bu yönteme başvurduğunu ve kredi borcunun büyük bir bölümünü elde ettiği sahte paralarla ödediği yalanını söyledi.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da bulunan çok sayıda banka ATM'sine sahte para yatırıldığına dair bilgi alınması üzerine ATM'lerin bulunduğu bölgelerde incelemelerde bulundu. Ekipler, kamera görüntülerinden E.T.O. isimli kişinin olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından adım adım takibe alınan E.T.O. , bölgede bulunan bir başka ATM'ye sahte para yatırmaya giderken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

SAHTE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Kalpazanın evinde yapılan aramalarda; 2 bin adet sahte 50 Türk lirası, 30 adet sahte 100 dolar, çok sayıda kabarit(kesilmiş) sahte para kağıtları, banka ve kredi kartları ile banka dekontları ve sahte paraların basımında kullanılan; yazıcı, tarayıcı, boya, sıvı solüsyon, numaratör ve çok sayıda materyal ile basım yapılmış sahte para kağıtları ele geçirildi.

EVİNİ MATBAAYA ÇEVİRDİ

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda; E.T.O. isimli şüphelinin kendi evinde kurduğu küçük çapta matbaada bilgisayar ve yazıcı marifetiyle çoğalttığı 50 Türk lirası banknotları ortadan ikiye keserek yarısı sahte yarısı gerçek olacak şekilde tekrar yapıştırdığı ve bazı özel yöntemler kullanarak banka ATM'lerine yatırdığı belirlendi.

HABERLERDEN ESİNLENEREK SAHTE PARA İŞİNE GİRDİ

Şüphelinin daha önce medyada gördüğü haberlerden esinlenerek böyle bir yönteme başvurduğu, 200 ve 100'lük banknotlarla deneme yaptığı ve başarısız olduğu, 50'lik banknotların bazı özelliklerinin bu yöntemle uyum sağladığı aktardı. Özellikle gidiş geliş güzergahında ve etrafında kamera bulunmayan banka ATM'lerini hedef olarak seçtiği, tanınmamak için yaz günü kapşonlu kıyafet giydiği ve cerrahi maske kullandığı tespit edildi.

KREDİ BORCUNU SAHTE PARA İLE ÖDEDİ

Sahte paraları yatırma işlemi yaparken yakalanmamak için başka kişilerin T.C. kimlik numaralarını veya banka kartlarını kullandığı, çeşitli kurumlara sahte paralarla cüzi miktarda ödeme yaptığı ve para üstü olarak bankamatiklerden gerçek para aldığı belirlendi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini karşısında gören kalpazan ne yapacağını şaşırdı. Yaz ayında olmamıza rağmen kapşonlu kıyafet giydiği ve cerrahi maske kullandığı görülen kalpazan üzerinde arama yapıldı. Klapazanın üzeridne sahte ve gerçek 50 Türk lirası bankonotlar çıktı. Klapazan kendini, "Patronum bana zorla kride çektirdi. Sonra beni işten çıkardı. Kimsede bana iş vermeyince bende krediyi kapatmak için bu yola başvurmak zorunda kaldım" sözleriyle kendini savunmaya kalktı.