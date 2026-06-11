ATM Kasasını kırıp 500 bin lira çalan hırsız gözaltına alındı

Olay, Esenler ilçesi Turgut Reis Mahallesi Ali Karahan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde bulunan bir banka ATM'sinin kasası bir kişi tarafından açılarak yaklaşık 500 bin lira para çalındığı söylenerek şikayetçi olundu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda ATM'nin kasasını açan kişinin şüpheli S.G. (31) olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheli S.G. Sultangazi'de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üst ve ikamet araması sonucunda toplam 32 bin 500 TL ele geçirildi. Ayıca şüpheli S.G.'nin 7 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli S.G.'nin ATM'nin kasasının bulunduğu kapıyı zorlayarak açtığı, içeri girdikten sonra kasalardan para aldığı ve aldığı paraları çantaya koyduğu görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.