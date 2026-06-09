ATM’leri sahte dolarla kandıran şebeke yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde ATM'lere sahte dolar yatırarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya ATM ve para sayma makinelerinden geçen sahte para sürdüğü belirlenen şebekeyi tespit etti.

102 BİN DOLARI AKLADILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin farklı bankaların ATM'lerine sahte 50 dolar banknotları yatırdığı, toplamda 102 bin 750 doları sisteme sokarak Türk lirasına çevirdikleri belirlendi. Bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri anlaşıldı. Siber polis ekipleri, güvenlik kameraları incelemesiyle şüphelilerin şapka, gözlük ve maske kullanarak kimliklerini gizlediğini ortaya çıkardı. İstanbul'un yanı sıra Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.