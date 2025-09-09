Atv 32 yaşında

9 Eylül 1993 yılında yayın hayatına başlayan atv, bugün 32'nci yaşını doldurdu. Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak da atv'nin yaş gününü yayımladığı mesajla kutladı. Serhat Albayrak, "Türkiye'de televizyon yayıncılığı denildiğinde akla ilk gelen, kaliteden ödün vermeden zirvede yer alma vizyonuyla her yaştan ve görüşten izleyici kitlesine hitap eden atv'nin 32. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla, değişen izleyici gruplarına uygun dizileri, programları ve yayın akışıyla atv, ülkemizin en çok izlenen kanalı olma unvanını elinde tutmaktadır.

Türk televizyonculuk tarihinde klasikleşip yurtdışına yayılmış dizilere, en sevilen ve en çok izlenen yapımlara ve ilklere imza atan atv, kuruluşundan bu yana zirvedeki yerini korumayı başarmıştır. Bu başarısını her geçen gün artırarak devam ettiren atv, dünya televizyon endüstrisindeki gelişmeleri takip ederek, en ileri teknolojiyi kullanan ve kendisini sürekli yenileyen televizyon kanalı olmayı sürdürmektedir. Köklü tarihiyle atv'nin başarılarında emeği geçen tüm nitelikli yayın kadrosunu ve çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor, değerli kanalımıza yeni yayın döneminde başarılar diliyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.