Atv 33 yaşında

33 yıldır milyonlarca izleyicinin hayatına dokunan ATV, unutulmaz yapımları ve sevilen ekran yüzleriyle televizyon dünyasındaki yolculuğunu ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.

İLK GÜNKÜ HEYECANLA

9 Eylül 1993'te yayın hayatına başlayan ATV, bugün 33. yaşını kutluyor. Milyonlarca izleyicinin hayatına dokunan, unutulmaz yapımlarıyla hafızalarda yer edinen ve televizyon dünyasındaki yeniliklerin öncüsü olan ATV; güçlü içerikleri, sevilen ekran yüzleri ve değişen izleme alışkanlıklarına uyum sağlayan yayıncılık anlayışıyla yolculuğuna ilk günkü heyecanıyla devam ediyor.

YENİ DÖNEMDE DE İDDİALI

Yeni sezonda birbirinden iddialı yapımları izleyiciyle buluşturan atv, sevilen dizileriyle ekran yolculuğunu sürdürüyor.

Yeni sezonuna devam eden Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamları yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Dizi, yayınlandığı günlerde reytinglerde birinci olarak başarısını sürdürüyor.

Aile bağlarının sınandığı, geçmişte kalan hesapların yeniden açıldığı ve saklanan gerçeklerin dengeleri değiştirdiği Mercan Köşk de 5 Eylül'de yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı.

A.B.İ. ise ikinci sezonuyla 8 Eylül Salı saat 20.00'de izleyiciyle buluştu. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizinin ikinci sezonu da izleyiciden yoğun ilgi gördü.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemini ekrana taşıyan Aşk ve Taht, bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle ekrana geliyor. Zindandan tahta, düşmanlıktan aşka uzanan bir yolculuğu anlatan dizi, güçlü hikâyesi ve kalabalık oyuncu kadrosuyla yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek Güneşin Doğduğu Yer ise 17 Eylül Perşembe saat 20.00'de ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör