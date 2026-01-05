ATV GS - TS CANLI YAYIN! Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı izle şifresiz: Süper Kupa Yarı Finali yayında!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda nefesler tutuldu! Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile kupa finalisti Trabzonspor, Süper Kupa'nın ilk yarı finalinde kozlarını paylaşıyor. Cihan Aydın'ın yönettiği ve ATV ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşma, kazanan tarafı 10 Ocak'taki büyük finale taşıyacak. Her iki takımda da milli takımlarda bulunan ve sakatlığı süren önemli isimler olmasına rağmen, sahadaki mücadele şimdiden yüksek tempoyla başladı. İnternet üzerinden maçı kesintisiz ve şifresiz izlemek isteyenler için ATV canlı yayın bilgileri ve tüm maç detayları burada.