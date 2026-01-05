Haberler Yaşam Haberleri ATV GS - TS CANLI YAYIN! Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı izle şifresiz: Süper Kupa Yarı Finali yayında!
Giriş Tarihi: 5.01.2026 20:39

ATV GS - TS CANLI YAYIN! Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı izle şifresiz: Süper Kupa Yarı Finali yayında!

Türkiye’nin kilitlendiği dev randevu başladı! Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde iki dev; Galatasaray ve Trabzonspor, Gaziantep'te finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Bugün 5 Ocak 2026 Pazartesi akşamı saat 20:30'da başlayan bu tarihi mücadele, futbolseverler tarafından "ATV canlı izle" ve "Galatasaray - Trabzonspor maçı şifresiz izle" başlıklarıyla aranıyor. İşte derbi tadındaki maçın ATV canlı yayın izleme linki, ilk 11'ler ve anlık gelişmeler.

ATV GS - TS CANLI YAYIN! Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı izle şifresiz: Süper Kupa Yarı Finali yayında!
  • ABONE OL

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda nefesler tutuldu! Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile kupa finalisti Trabzonspor, Süper Kupa'nın ilk yarı finalinde kozlarını paylaşıyor. Cihan Aydın'ın yönettiği ve ATV ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşma, kazanan tarafı 10 Ocak'taki büyük finale taşıyacak. Her iki takımda da milli takımlarda bulunan ve sakatlığı süren önemli isimler olmasına rağmen, sahadaki mücadele şimdiden yüksek tempoyla başladı. İnternet üzerinden maçı kesintisiz ve şifresiz izlemek isteyenler için ATV canlı yayın bilgileri ve tüm maç detayları burada.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı dijital ortamdan izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

GS - TS MAÇI CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

İLK 11'LER: SAHADA KİMLER VAR?

Galatasaray: Uğurcan, Sanhez, Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz.

Trabzonspor: Onana, Batagov, Serdar, Ozan, Pina, Tim, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

ATV YAYIN AKIŞI - 5 OCAK 2026

08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
19:45 - Finale Doğru
20:30 - Galatasaray - Trabzonspor
22:50 - Ay Lav Yu Tuu / Yerli Sinema
01:00 - Bir Gece Masalı
03:30 - Kardeşlerim
05:30 - Aldatmak

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ATV GS - TS CANLI YAYIN! Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı izle şifresiz: Süper Kupa Yarı Finali yayında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz