Haberler Yaşam Haberleri ATV canlı izle HD - yayın akışı | Süper Kupa finali şifresiz ATV canlı yayın izleme ekranı
Giriş Tarihi: 7.4.2024 08:50 Son Güncelleme: 7.4.2024 10:26

ATV canlı izle HD - yayın akışı | Süper Kupa finali şifresiz ATV canlı yayın izleme ekranı

Futbolseverler ATV canlı izle ekranı başında yerlerini aldı. Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması için heyecan dorukta. Şanlıurfa'da oynanacak maçın canlı yayın kanalı takip ediliyor. 7 Nisan ATV yayın akışı ve frekans bilgileri en çok araştırılanlar arasında. Maçı naklen izlemek isteyenler Süper Kupa finali canlı yayın şifresiz izle araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, ATV canlı izle HD ekranı...

ATV canlı izle HD - yayın akışı | Süper Kupa finali şifresiz ATV canlı yayın izleme ekranı

ATV canlı izle frekansı takip ediliyor. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali 7 Nisan Pazar günü oynanacak. Şampiyonluk mücadelesinde yayın kanalı ATV olacak ve maç şifresiz takip edilecek. Taraftarların yanı sıra gündüz kuşağı programları için de yayın akışı kontrol edilmeye başladı. İşte, ATV canlı yayın izle ekranı...

SÜPER KUPA FİNALİ BU AKŞAM!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali 7 Nisan Pazar akşamı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma Şanlıurfa'da oynanacak.

Maçın canlı yayın kanalı ATV olacak. Şifresiz canlı maç izle araştırmaları bu noktada hız kazanıyor.

ATV YAYIN AKIŞI - 7 NİSAN 2024

06.00 Kuruluş Osman

07.30 ATV'de Hafta Sonu

10.00 Robot Köpek – Yabancı Sinema

11.40 Dizi TV

12.40 Aldatmak

17.00 Aman Reis Duymasın – Yerli Sinema

19.00 ATV Ana Haber

19.20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.45 Finale Doğru

21.30 Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Finali

23.20 Kupa Töreni

00.20 Kim Milyoner Olmak İster? Özel Bölüm

02.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

05.30 Mevlid ve Süleyman Çelebi

ATV CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER KUPA FİNALİ ATV'DE!

Süper Kupa final heyecanı ATV'de yaşanıyor. 19.45'te başlayacak Finale Doğru programı ile final karşılaşması yayınları başlayacak. Galatasaray Fenerbahçe maçı 21.30'da başlayacak. Maç sonrası 23.20'de Kupa Töreni ekranlara gelecek.

SÜPER KUPA FİNALİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

-

ARKADAŞINA GÖNDER
ATV canlı izle HD - yayın akışı | Süper Kupa finali şifresiz ATV canlı yayın izleme ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA