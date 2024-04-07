ATV canlı izle HD - yayın akışı | Süper Kupa finali şifresiz ATV canlı yayın izleme ekranı

ATV canlı izle frekansı takip ediliyor. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali 7 Nisan Pazar günü oynanacak. Şampiyonluk mücadelesinde yayın kanalı ATV olacak ve maç şifresiz takip edilecek. Taraftarların yanı sıra gündüz kuşağı programları için de yayın akışı kontrol edilmeye başladı. İşte, ATV canlı yayın izle ekranı...
SÜPER KUPA FİNALİ BU AKŞAM!
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali 7 Nisan Pazar akşamı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma Şanlıurfa'da oynanacak.
Maçın canlı yayın kanalı ATV olacak. Şifresiz canlı maç izle araştırmaları bu noktada hız kazanıyor.
ATV YAYIN AKIŞI - 7 NİSAN 2024
06.00 Kuruluş Osman
07.30 ATV'de Hafta Sonu
10.00 Robot Köpek – Yabancı Sinema
11.40 Dizi TV
12.40 Aldatmak
17.00 Aman Reis Duymasın – Yerli Sinema
19.00 ATV Ana Haber
19.20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19.45 Finale Doğru
21.30 Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Finali
23.20 Kupa Töreni
00.20 Kim Milyoner Olmak İster? Özel Bölüm
02.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
05.30 Mevlid ve Süleyman Çelebi
SÜPER KUPA FİNALİ ATV'DE!
Süper Kupa final heyecanı ATV'de yaşanıyor. 19.45'te başlayacak Finale Doğru programı ile final karşılaşması yayınları başlayacak. Galatasaray Fenerbahçe maçı 21.30'da başlayacak. Maç sonrası 23.20'de Kupa Töreni ekranlara gelecek.
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