ATV CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Türkiye Fransa maçı atv ekranlarında!

A MİLLÎ TAKIM UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

A Millî Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynayacağı tüm karşılaşmaların tarih ve saat sıralaması şu şekildedir:

25 Eylül 2026 (21.45): Türkiye - Fransa

28 Eylül 2026 (21.45): Türkiye - İtalya

2 Ekim 2026 (21.45): Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026 (21.45): İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör