ATV CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Türkiye Fransa maçı atv ekranlarında!

A Milli Futbol Takımı, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibin Fransa ile oynayacağı mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Türkiye-Fransa maçı ATV ekranlarından yayınlanırken, karşılaşmayı takip etmek isteyenler "ATV canlı izle" aramasıyla yayın detaylarına ulaşmaya çalışıyor.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk hafta mücadelesi olan Türkiye - Fransa karşılaşması, 25 Eylül 2026 Cuma günü sahaya inecek. Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev randevuda ilk düdük saat 21.45'te çalacak.
Futbolseverler, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa karşısındaki kritik mücadelesini naklen ve şifresiz olarak ATV ekranlarından takip edebilecek.
TÜRKİYE FRANSA MAÇI ATV CANLI İZLE EKRANI!
A Millî Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynayacağı tüm karşılaşmaların tarih ve saat sıralaması şu şekildedir:
25 Eylül 2026 (21.45): Türkiye - Fransa
28 Eylül 2026 (21.45): Türkiye - İtalya
2 Ekim 2026 (21.45): Belçika - Türkiye
5 Ekim 2026 (21.45): İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye