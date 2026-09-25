Haberler Yaşam Haberleri ATV CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Türkiye Fransa maçı atv ekranlarında!
Giriş Tarihi: 25.09.2026 10:08 Son Güncelleme: 25.09.2026 10:09

ATV CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Türkiye Fransa maçı atv ekranlarında!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki mücadelesinde Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayınlanacağı ATV ekranlarına odaklandı. ATV canlı izle seçeneğiyle milli maç yayınını takip etmek isteyenler, karşılaşmanın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor.

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ATV CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Türkiye Fransa maçı atv ekranlarında!
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A Milli Futbol Takımı, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibin Fransa ile oynayacağı mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Türkiye-Fransa maçı ATV ekranlarından yayınlanırken, karşılaşmayı takip etmek isteyenler "ATV canlı izle" aramasıyla yayın detaylarına ulaşmaya çalışıyor.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk hafta mücadelesi olan Türkiye - Fransa karşılaşması, 25 Eylül 2026 Cuma günü sahaya inecek. Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev randevuda ilk düdük saat 21.45'te çalacak.

ATV CANLI İZLE

Futbolseverler, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa karşısındaki kritik mücadelesini naklen ve şifresiz olarak ATV ekranlarından takip edebilecek.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI ATV CANLI İZLE EKRANI!

A MİLLÎ TAKIM UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

A Millî Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynayacağı tüm karşılaşmaların tarih ve saat sıralaması şu şekildedir:

25 Eylül 2026 (21.45): Türkiye - Fransa

28 Eylül 2026 (21.45): Türkiye - İtalya

2 Ekim 2026 (21.45): Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026 (21.45): İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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ATV CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Türkiye Fransa maçı atv ekranlarında!
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