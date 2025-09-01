ATV kazası can aldı

Türkiye'nin Uluslararası arenadaki en prestijli Ralli Raid yarışlarından biri olan ve Bursa'da düzenlenen Trans Anatolia Rallisi, kahreden bir kazaya sahne oldu. Bursa sınırlarında başlayıp Kütahya il sınırları içinde sona erecek olan zorlu parkurda, motor sporları camiasının tanınmış isimlerinden biri olan Hasan Yatgin, ATV aracıyla kaza yaptı. Aracın devrilerek yuvarlanması sonucu meydana gelen kaza sonrası Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Hasan Yatgın hayatını kaybetti. 1 çocuk babası olan Yatgın'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Trans Anatolia Rallisi organizasyonunun sosyal medya hesabından da kazaya ilişkin yapılan açıklamada "Bu derin kaybın üzüntüsü içerisindeyiz" ifadeleri kullanıldı.