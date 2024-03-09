Oğuz Murat Aci’nin Offroad’cı arkadaşları, kaza yerine çiçek bırakacak

Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana gelmişti. 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Aci (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada aynı yönde seyir halinde olan T.C.(17)'nin yönetimindeki lüks araç, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düşmüştü. Kazada Oğuz Murat Aci olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralanmıştı.

Kazadan sonra olayı protesto etmek amacıyla Oğuz Murat Aci'nin Offroad'cı arkadaşları olayı protesto etmek için eylem kararı aldı. Offroad kullananlar tarafından yapılan açıklamada ,"Oğuz Murat Aci kardeşimizin bizleri çok üzeen katliam gibi kazası sonucu aramızdan ayrılması nedeniyle Offroad camiyası olarak toplanıyoruz. 10 Mart Pazar günü saat 10.00'da Hasdal Kemerburgaz yolu üzerinde buluşuyoruz. Saat 11.30'da katilin evinin önünden geçerek kazanın meydana geldiği olay yerine doğru harekete geçeceğiz.12.30'da olay yerinde toplanarak kaza noktasına karanfil ve çiçek bırakılarak olay protesto edilecektir. Çiçek bırakıldıktan sonra Çiftalana doğru hareket edilecek 13.00'da Çiftalan'da toplanılacaktır. Açıklama yapıldıktan sonra aile ve mezarlık ziyareti yapılacak.Saat 17.00'da ise Sarıyer'de yürüyüş ve protesto gösterisinden sonra basın açıklaması yapılacak" denildi.