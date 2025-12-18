ATV YAYIN AKIŞI 18 ARALIK 2025 PERŞEMBE | Bugün ATV’de Galatasaray - Rams Başakşehir maçı saat kaçta?

Giriş Tarihi: 18.12.2025 20:53

18 Aralık 2025 ATV yayın akışı açıklandı. Gündüz kuşağında sevilen programlara yer veren ATV, akşam saatlerinde ise futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Rams Başakşehir’i ağırlayacak. Peki, bugün ATV'de ne var? İşte güncel yayın akışı...

  • ABONE OL

Televizyon izleyicileri 18 Aralık ATV yayın akışını merak ediyor. Gün boyu eğlenceli ve ilgi çekici yapımlar sunan ATV, akşam kuşağında Ziraat Türkiye Kupası heyecanını ekrana taşıyacak. Kupada son şampiyon Galatasaray, Rams Başakşehir ile karşılaşacak ve mücadele canlı yayınla izlenebilecek. Peki, bugün ATV'de hangi yapımlar ekrana gelecek?

BUGÜN ATV'DE NE VAR?

ATV'nin 18 Aralık 2025 Perşembe yayın akışı açıklandı. Akşam saat 20.30'da, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray – Başakşehir karşılaşması ATV ekranlarında canlı yayınlanacak.

İşte, 18 Aralık ATV yayın akışı;

18 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - atv Ana Haber

19:45 - Kupa Günlüğü

20:30 - Galatasaray - RAMS Başakşehir

22:50 - Kuruluş Orhan

01:30 - Gözleri Karadeniz

04:00 - Kardeşlerim

05:30 - Aldatmak

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz