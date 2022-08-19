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Giriş Tarihi: 19.8.2022 00:18

Austria Wien Fenerbahçe maç özeti (2-0) I 18 Ağustos Austria Wien Fenerbahçe maçı geniş özeti ve golleri

UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe Austria Wien takımı ile karşı karşıya geldi ve beklediği avantajı buldu. 2-0 galibiyet elde eden sarı lacivertli takım rövanş için de umutlu. Taraftarlar Austria Wien Fenerbahçe maç özeti araştırmalarına başladı. Kıran kırana geçen mücadelenin golleri de çok konuşuldu. İşte, Austria Wien Fenerbahçe maçı geniş özeti ve golleri…

Austria Wien Fenerbahçe maç özeti 2-0 I 18 Ağustos Austria Wien Fenerbahçe maçı geniş özeti ve golleri

UEFA Avrupa Ligi play off turu kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, Austria Wien karşısında avantaj peşindeydi. Sarı Kanarya 2-0 skorla sahadan galip ayrılırken Austria Wien Fenerbahçe maç özeti de gündemdeki yerini aldı. Fenerbahçe Avrupa maçı özeti ve golleri araştırılıyor. İşte, 18 Ağustos 2022 Austria Wien Fenerbahçe maçı geniş özeti…

AUSTRİA WİEN FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Maçtan Dakikalar:

8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hızlı gelişen atakta Rossi'nin savunma arkası pasına hareketlenen King, ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Norveçli oyuncunun, uzak direğe yerden plasesinde top ağlarla buluştu: 0-1.

26. dakikada sağdan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına altı pas önünde iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta Fitz'in direkt kaleye şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

35. dakikada Braunöder'in sağdan etkili ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Tabakovic'in müsait durumda kafa vuruşunda top yan direk dibinden auta gitti.

41. dakikada İsmail Yüksek, orta sahada kazandığı topu yay çizgisine kadar sürdü. İsmail, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde sağ çaprazda bulunan Serdar Dursun'a aktardı. Bu oyuncunun hafif çaprazda kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI GOLLERİ

GOL | 8' Joshua King

GOL | 89' Serdar Dursun

FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşmanın rövanşı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak.

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Austria Wien Fenerbahçe maç özeti (2-0) I 18 Ağustos Austria Wien Fenerbahçe maçı geniş özeti ve golleri
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