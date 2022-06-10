AUZEF bütünleme sınav tarihi: 2022 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, tarihi belli mi? Açıköğretim sınav takvimi!

AUZEF bütünleme sınavı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz akşam İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan eğitim fakültesi öğrencileri sonuçlarına erişim sağlamıştı. Geçer puanı alamayan vatanadaşlar şimdi gözünü sınav takviminde yer alan AUZEF bütünleme sınav tarihine çevirdi. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? İşte o tarih ve detaylar...