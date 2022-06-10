AUZEF bütünleme sınav tarihi: 2022 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, tarihi belli mi? Açıköğretim sınav takvimi!

AUZEF bütünleme sınavı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz akşam İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan eğitim fakültesi öğrencileri sonuçlarına erişim sağlamıştı. Geçer puanı alamayan vatanadaşlar şimdi gözünü sınav takviminde yer alan AUZEF bütünleme sınav tarihine çevirdi. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? İşte o tarih ve detaylar...
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
Üniversitenin sınav takvimine göre AUZEF bütünleme sınavları 02 - 03 Temmuz 2022'da yapılacak. Mezuniyet üç ders sınavları ise 24 Temmuz 2022'de gerçekleşecek.
AUZEF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI!
4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavı sonuçları 9 Haziran Perşembe günü açıklandı.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin beklediği haber geldi ve AUZEF sınav sonuçları açıklandı. 2022 AUZEF final sınav sonuçları 'http://esinav.istanbul.edu.tr' sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile görüntülenebilecek.