Haberler Yaşam Haberleri AUZEF bütünleme sınav tarihi: 2022 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, tarihi belli mi? Açıköğretim sınav takvimi!
Giriş Tarihi: 10.6.2022 14:12

AUZEF bütünleme sınav tarihi: 2022 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, tarihi belli mi? Açıköğretim sınav takvimi!

AUZEF bütünleme sınav tarihi: 2022 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, tarihi belli mi? Açıköğretim sınav takvimi!

AUZEF bütünleme sınavı tarihleri, final sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündemindeki yerini aldı. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 4 - 5 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan final sınavlarından yeterli puanı alamayan öğrenciler bütünlemeyle derslerinden geçebilmek için bir şans daha yakalayacak. Bu noktada “2022 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, tarihi belli mi?” sorusu yanıt aramaya başladı. İşte AUZEF bütünleme sınav tarihi ve detaylar...

AUZEF bütünleme sınavı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz akşam İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan eğitim fakültesi öğrencileri sonuçlarına erişim sağlamıştı. Geçer puanı alamayan vatanadaşlar şimdi gözünü sınav takviminde yer alan AUZEF bütünleme sınav tarihine çevirdi. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? İşte o tarih ve detaylar...

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AKSİS İÜ 2022 AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

Üniversitenin sınav takvimine göre AUZEF bütünleme sınavları 02 - 03 Temmuz 2022'da yapılacak. Mezuniyet üç ders sınavları ise 24 Temmuz 2022'de gerçekleşecek.

AUZEF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavı sonuçları 9 Haziran Perşembe günü açıklandı.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin beklediği haber geldi ve AUZEF sınav sonuçları açıklandı. 2022 AUZEF final sınav sonuçları 'http://esinav.istanbul.edu.tr' sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile görüntülenebilecek.

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AUZEF bütünleme sınav tarihi: 2022 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, tarihi belli mi? Açıköğretim sınav takvimi!
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