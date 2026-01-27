AUZEF BÜTÜNLEME TAKVİMİ: 2026 AUZEF bütünlemeleri ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AUZEF öğrencileri için final sınavlarının ardından bütünleme sınavları öne çıkıyor. İstanbul Üniversitesi'nin 2026 akademik takvimiyle birlikte bitirme sınavlarının uygulanacağı tarihler netleşirken, notunu yükseltmek ya da derslerini tamamlamak isteyen öğrenciler gözlerini resmi duyurulara çevirmiş durumda. İşte ayrıntılar...
AUZEF GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVLARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
AUZEF güz yarıyılına ait bütünleme sınavları, 31 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVINA KATILIM KOŞULLARI NELERDİR?
Bütünleme sınavları; final sınavına katılamayan, katıldığı halde başarısız (FF) olan ya da koşullu başarılı (DD / DC) harf notu alan öğrenciler için düzenlenmektedir.
Bütünleme sınavına katılmak için ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. DD ve DC notuna sahip öğrenciler için sınava girme zorunluluğu bulunmazken, FF notu alan öğrencilerin dersten başarılı sayılabilmeleri için bütünleme sınavına katılmaları zorunludur.
Harf notunu yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına giren DD veya DC notuna sahip öğrenciler, sınav sonucunda FF almaları durumunda, son alınan not geçerli olacağından ders notları FF olarak güncellenir.
Bütünleme sınavı sırasında, DD veya DC notu bulunan bir dersten mevcut harf notunun korunması isteniyorsa, sınav optik formunda ilgili derse ait alanın işaretlenmemesi gerekmektedir.