AUZEF BÜTÜNLEME TAKVİMİ: 2026 AUZEF bütünlemeleri ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVINA KATILIM KOŞULLARI NELERDİR?

Bütünleme sınavları; final sınavına katılamayan, katıldığı halde başarısız (FF) olan ya da koşullu başarılı (DD / DC) harf notu alan öğrenciler için düzenlenmektedir.

Bütünleme sınavına katılmak için ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. DD ve DC notuna sahip öğrenciler için sınava girme zorunluluğu bulunmazken, FF notu alan öğrencilerin dersten başarılı sayılabilmeleri için bütünleme sınavına katılmaları zorunludur.