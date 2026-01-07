AUZEF harf notları açıklandı mı? 2026 İÜ AUZEF harf notlar nasıl öğrenilir, geçme notu kaç?

AUZEF'TE CC, DC, DD HARF NOTLARI GEÇER Mİ?

Kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılından itibaren, alması gereken tüm derslerden başarılı (FF notu olmayan) olan ve AGNO'su 2,50'nin üzerinde bulunan öğrenciler, geçtikleri yarı yıl derslerinin yanı sıra, ön koşul veya bağlantılı koşul gerektirmeyen üst yarıyıl derslerini de alabilirler.

Bir dersten DC veya DD harf notu alan öğrenci, o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Ancak mezuniyette bu koşullu başarılı notların geçerli sayılabilmesi için öğrencinin AGNO'sunun en az 2,00 olması gerekir.

Koşullu başarılı (DC ve DD) dersler, not yükseltmek amacıyla tekrar alındığında, ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu derslerden aldığı en son not dikkate alınır.