AUZEF harf notları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF CC, DC, DD geçer mi?

Giriş Tarihi: 7.01.2026 15:31 Son Güncelleme: 7.01.2026 15:32

Güz dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla AUZEF’te gözler harf notlarına çevrildi. 7 Ocak itibarıyla erişime açılan sınav sonuçlarının ardından öğrenciler, harf notu karşılıklarını sorgulamaya başladı. Adaylar, CC, DC ve DD notlarının başarı sayılıp sayılmadığını merak ediyor. Peki, AUZEF harf notları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde güz dönemi final süreci tamamlandı. 7 Ocak'ta açıklanan sınav sonuçlarının ardından öğrenciler harf notlarını beklemeye başladı. CC, DC ve DD notlarının başarı sayılıp sayılmadığı araştırılıyor. Harf notu görüntüleme işlemleri için aksis.istanbul.edu.tr adresi takip ediliyor. Peki, AUZEF harf notları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazınızı 09.01.2026 (Cuma) saat 12:00'a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır.

AUZEF SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçlarınızı https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

AUZEF HARF NOTU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF harf notları henüz açıklanmadı. Bitirme sınav (final) sonucuna ait harf notlarının sınav sonuçlarının açıklanma tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor. Harf notlarınızı https://aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

AUZEF HARF NOTU KARŞILIĞI

4.00 - AA
3.50 - BA
3.00 - BB
2.50 - CB
2.00 - CC
1.50 - DC
1.00 - DD
0.00 - FF

AUZEF'TE CC, DC, DD HARF NOTLARI GEÇER Mİ?

Kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılından itibaren, alması gereken tüm derslerden başarılı (FF notu olmayan) olan ve AGNO'su 2,50'nin üzerinde bulunan öğrenciler, geçtikleri yarı yıl derslerinin yanı sıra, ön koşul veya bağlantılı koşul gerektirmeyen üst yarıyıl derslerini de alabilirler.

Bir dersten DC veya DD harf notu alan öğrenci, o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Ancak mezuniyette bu koşullu başarılı notların geçerli sayılabilmesi için öğrencinin AGNO'sunun en az 2,00 olması gerekir.

Koşullu başarılı (DC ve DD) dersler, not yükseltmek amacıyla tekrar alındığında, ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu derslerden aldığı en son not dikkate alınır.

