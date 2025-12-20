AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama: AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl ve nereden alınır?

Fakültenin 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan bilgilere göre, AUZEF güz yarıyılı final sınavı önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Sınava ilişkin bilgiler merak edilirken 2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl ve nereden alınır sorusu da yanıt arıyor. İşte AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı;
AUZEF BİTİRME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı akademik takvimi ile AUZEF bitirme sınavı tarihi belli olmuştu.
Takvime göre AUZEF güz yarıyılı bitirme sınavı (final), 27 - 28 Aralık 2025 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de dahil olmak üzere 130 sınav merkezinde düzenlenecek.
Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
AUZEF bitirme sınavı (final) sınav giriş belgeleri yayınlandı.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden yapılan açıklamada ''Değerli Öğrencilerimiz, 27 - 28 Aralık 2025 tarihinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır.
Sınav giriş belgenizi https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.'' ifadeleri yer aldı.
AUZEF SINAV YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Aşağıdaki linke tıklayarak AKSİS bilgileri ile giriş belgesi alma ekranına ulaşabilirsiniz;