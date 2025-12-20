AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama: AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl ve nereden alınır?

AUZEF BİTİRME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı akademik takvimi ile AUZEF bitirme sınavı tarihi belli olmuştu.

Takvime göre AUZEF güz yarıyılı bitirme sınavı (final), 27 - 28 Aralık 2025 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de dahil olmak üzere 130 sınav merkezinde düzenlenecek.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.