AUZEF sonuç tarihi: 2025 güz dönemi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Güz dönemi ara sınavları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Sınav değerlendirme sürecinin ne zaman biteceğini merak eden öğrenciler, 2025 güz dönemi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Sonuçlar, fakülte tarafından yapılan duyurunun ardından auzefsinav.istanbul.edu.tr ekranı üzerinden erişime açılacak. İşte AUZEF sonuç tarihi hakkında detaylar.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl AUZEF sınav sonuçları, sınavdan 2 hafta sonra erişime açılmıştı. Bu yıl da AUZEF sınav sonuçlarının 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.
|
Sınav Tarihleri
|
Güz Dönemi
|
Bahar Dönemi
|Ara Sınav (Vize)
|08 Kasım - 09 Kasım 2025
|25 - 26 Nisan 2026
|Bitirme Sınavı (Final)
|27 Aralık - 28 Aralık 2025
|06 - 07 Haziran 2026
|Bütünleme Sınavı (Telafi)
|31 Ocak - 01 Şubat 2026
|11 - 12 Temmuz 2026
|Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı
|2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2025
|2025- 2026 Eğitim Öğretim yılı 06 Eylül 2026