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Giriş Tarihi: 9.2.2025 23:08 Son Güncelleme: 9.2.2025 23:56

Av dönüşü talihsiz kaza! 1 ölü

Çanakkale’nin Biga ilçesinde av dönüşünde otomobilden indiği sırada tüfeği ateş alan Sezgin Yeşil (22) hayatını kaybetti.

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Av dönüşü talihsiz kaza! 1 ölü

Akıllara durgunluk veren olay saat Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Sezgin Yeşil ve arkadaşları hafta sonu tatilini de fırsat bilip domuz avına çıktı. Akşam saatlerinde dönüş yolculuğuna geçen Yeşil'in, otomobilden inmek istediği sırada tüfeği ateş aldı. Ağır yaralanan Yeşil'in arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Sezgin Yeşil kurtulamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Av dönüşü talihsiz kaza! 1 ölü
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