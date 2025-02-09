Av dönüşü talihsiz kaza! 1 ölü

Akıllara durgunluk veren olay saat Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Sezgin Yeşil ve arkadaşları hafta sonu tatilini de fırsat bilip domuz avına çıktı. Akşam saatlerinde dönüş yolculuğuna geçen Yeşil'in, otomobilden inmek istediği sırada tüfeği ateş aldı. Ağır yaralanan Yeşil'in arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Sezgin Yeşil kurtulamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.