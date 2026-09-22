Av tüfeğiyle oynayan çocuk, kuzenini vurdu

Mardin
'in Derik ilçesinde mısır tarlasında silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'in 15 yaşındaki kuzeni D.K. tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Olay önceki gün ilçeye bağlı kırsal Konuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan Selahaddin Karayel'den bir daha haber alınamadı. Ailesinin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda çocuk, mısır tarlasında silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kuzeni D.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. D.K. ilk ifadesinde kuzeni ile birlikte mısır tarlasına gittiklerini, burada av tüfeğiyle oynarken kazara tüfeğin ateş alıp patladığını ve Selahaddin'in öldüğünü söyledi.