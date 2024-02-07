Ava çıkan muhtar tarlasında ölü bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde ava çıkan mahalle muhtarı Kadir Sönmez (59), kendisine ait buğday tarlasında göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

"KARATAVUK AVLAMAYA GİDİYORUM"

Olay, ilçeye bağlı Tufanlı Mahallesi Böğrüdelik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Tufanlı Mahalle Muhtarı Kadir Sönmez, komşularına "Karatavuk avlamaya gidiyorum" diyerek tüfeğiyle ava çıktı. Tarla dolayında silah sesi duyan vatandaşlar durumu 112 acil servise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri göğsünden vurulmuş halde buldukları Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

SEÇİMDE YİNE ADAYDI

Tufanlı Mahalle Muhtarı olarak 3 dönemdir görev yapan Sönmez'in yakınları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Evli ve 3 çocuk babası Sönmez'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Sönmez'in bu dönem de aday olduğu öğrenildi. Kadir Sönmez'in ölümüyle ilgili Kozan Cumhuriyet Savcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı.