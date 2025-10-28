Ava çıktı evlat katili oldu

Kars'ta ördek avlamak isteyen M.K. (53), kazara tüfeğiyle 16 yaşındaki oğlu M.A.K.'yi (16) göğsünden vurarak öldürdü. Selim ilçesine bağlı Tozluca köyü yakınlarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Erzurum'un Oltu ilçesinden bölgeye ördek avlamak için gelen 5 kişilik grup avlanmaya başladı. Av sırasında M.K., elindeki tüfeğin ateş alması sonucu oğlu M.A.K.'yi kazara vurdu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden ağır yaralanan M.A.K. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan baba M.K., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olayda kullanılan tüfeğe de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.