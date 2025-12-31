Haberler Yaşam Haberleri Ava Yaman kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ava Yaman hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 31.12.2025 13:02

Ava Yaman kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ava Yaman hangi dizilerde oynadı?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Ava Yaman, sahnedeki performansıyla izleyicilerden beğeni aldı. Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldız oyuncusu olarak tanınan Yaman, söylediği şarkı ve Hadise ile gerçekleştirdiği düetle gecenin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Programın ardından Ava Yaman’ın hayatı, yaşı, nereli olduğu ve kariyerine dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Ava Yaman kimdir, nereli ve kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ava Yaman kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ava Yaman hangi dizilerde oynadı?
  • ABONE OL

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında şarkı söyleyen Ava Yaman, sergilediği performansla geceye damga vuran konuklar arasında yer aldı. Taşacak Bu Deniz dizisinin genç yıldızı olarak dikkat çeken Yaman izleyicilerden olumlu yorumlar aldı. Genç oyuncunun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Ava Yaman kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte merak edilen tüm detaylar...

AVA YAMAN KİMDİR?

Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen İstanbulludur. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Yaman, eğitimini sürdürürken aynı zamanda profesyonel projelerde yer almaya başlamıştır. Oyunculuk çalışmalarını Layla Şirin Menajerlik Ofisi aracılığıyla yürütmektedir. Henüz kariyerinin başında olan Ava Yaman, farklı karakterleri canlandırarak ekran tecrübesi kazanmıştır.

AVA YAMAN KARİYERİ

Ava Yaman'ın televizyon kariyeri 2023 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Bir Derdim Var" dizisiyle başlamıştır. Bu yapımda Özge karakterini canlandırmıştır. Ardından TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Eleni karakterine hayat vermiştir. Rol aldığı yapımlarda genç yaşına rağmen dikkat çeken performanslar sergileyen Yaman, televizyon projelerinde aktif olarak yer almaktadır.

AVA YAMAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Bir Derdim Var (2023) – Özge

Taşacak Bu Deniz – Eleni

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ava Yaman kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ava Yaman hangi dizilerde oynadı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz