Ava Yaman kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ava Yaman hangi dizilerde oynadı?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında şarkı söyleyen Ava Yaman, sergilediği performansla geceye damga vuran konuklar arasında yer aldı. Taşacak Bu Deniz dizisinin genç yıldızı olarak dikkat çeken Yaman izleyicilerden olumlu yorumlar aldı. Genç oyuncunun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Ava Yaman kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte merak edilen tüm detaylar...
Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen İstanbulludur. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Yaman, eğitimini sürdürürken aynı zamanda profesyonel projelerde yer almaya başlamıştır. Oyunculuk çalışmalarını Layla Şirin Menajerlik Ofisi aracılığıyla yürütmektedir. Henüz kariyerinin başında olan Ava Yaman, farklı karakterleri canlandırarak ekran tecrübesi kazanmıştır.
Ava Yaman'ın televizyon kariyeri 2023 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Bir Derdim Var" dizisiyle başlamıştır. Bu yapımda Özge karakterini canlandırmıştır. Ardından TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Eleni karakterine hayat vermiştir. Rol aldığı yapımlarda genç yaşına rağmen dikkat çeken performanslar sergileyen Yaman, televizyon projelerinde aktif olarak yer almaktadır.