Avcılar D-100’de trafik magandaları kameraya yansıdı: İki kamyonet makas atarak yarıştı!

277 BİN 662 LİRA PARA CEZASI

Polis ekipleri tarafından yakalanan iki sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nda tanımlanan 'Makas atmak', 'Yakın takip', 'Saygısızca araç kullanmak', 'Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak', 'Muayenesi yapılmamış araç kullanmak', 'Sürücü belgesi olmadan araç kullanılmasına izin vermek' suçlarını düzenleyen maddelerinden ceza kesildi. İki sürücüye toplam 277 bin 662 lira para cezası uygulanırken, iki araç da 60 gün boyunca trafikten men edildi. Bir kamyonet şoförünün ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, diğer sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu. İki sürücü polis merkezi amirliğine götürüldü.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör