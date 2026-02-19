Haberler Yaşam Haberleri Avcılar mevkiinde D-100 kazası: Otomobil ile minibüs birbirine girdi: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 19.02.2026 09:23 Son Güncelleme: 19.02.2026 09:24

Avcılar mevkiinde D-100 kazası: Otomobil ile minibüs birbirine girdi: 2 yaralı

Avcılar'da D-100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce refüjdeki aydınlatma direğine ardından yolda ilerleyen kapalı kasa minibüse çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen iki kişi ise ambulansa binmek için görevlilerle tartıştı.

DHA Yaşam
Avcılar mevkiinde D-100 kazası: Otomobil ile minibüs birbirine girdi: 2 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, saat 01.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nden geçen D-100 Karayolu Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Vedat A. yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Savrulan otomobil daha sonra yan yolda seyir halinde olan kapalı kasa minibüse çarptı.

AMBULANS GERGİNLİĞİ OLUŞTU

Kazada otomobilde bulunan Batıhan Ö. ile Rojin D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Batıhan Ö.'ye ambulansta ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kazayı haber alarak olay yerine gelen iki kişiden biri, ambulansa binmek isteyince sağlık görevlileriyle tartıştı. Kısa süreli gerginlik yaşanırken iki kişi sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar mevkiinde D-100 kazası: Otomobil ile minibüs birbirine girdi: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz