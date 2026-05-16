Haberler Yaşam Haberleri Avcılar sahilinde erkek cesedi bulundu!
Giriş Tarihi: 16.05.2026 11:58

Avcılar sahilinde erkek cesedi bulundu!

Avcılar Denizköşkler Sahili'nde kıyıya vuran erkek ceset bulundu. Sağlık ekiplerinin öldüğünü belirlediği kişinin, kayalıklardaki cüzdanından 36 yaşındaki Aykut Ateş olduğu belirlendi. Cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DHA Yaşam
Avcılar sahilinde erkek cesedi bulundu!
  • ABONE OL

Denizköşkler Sahili'nde devriye görevi yapan İBB'ye bağlı özel güvenlik görevlileri, sabah saatlerinde denizde hareketsiz halde duran bir kişiyi görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CEP TELEFONU KAYALIKLARDA BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cep telefonu ve cüzdanı kayalıklarda bulundu. Cüzdandan çıkan kimlikten cesedin 36 yaşındaki Aykut Ateş'e ait olduğu belirlendi.


Aykut Ateş

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ateş'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AVCILAR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar sahilinde erkek cesedi bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA