Avcılar ve Esenyurt’taki zula evleri baskın düzenledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, narkotik madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından Avcılar ve Esenyurt'da uyuşturucu depolamak amacıyla kullanılan iki ayrı zula evi tespit edildi. 10 Mayıs'ta belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda M.E.T. (23) yakalanarak gözaltına alındı.

170 PARÇA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 170 parça halinde toplam 400 gram esrar ve 67 parça halinde 50 gram kokain. Satış hazırlığında kullanıldığı değerlendirilen 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği tahmin edilen az miktarda nakit para. 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 50 mermi ele geçirildi.

TEK ŞÜPHELİ ADLİ KONTRELLE SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 11 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve " Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından hakim karşısına çıkarılan M.E.T. hakkında, adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.