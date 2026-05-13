Haberler Yaşam Haberleri Avcılar’da acı kaza! Kontrolü kaybedince başını beton zemine çarptı: Korkunç anlar kamerada…
Giriş Tarihi: 13.05.2026 09:40 Son Güncelleme: 13.05.2026 09:46

Avcılar’da acı kaza! Kontrolü kaybedince başını beton zemine çarptı: Korkunç anlar kamerada…

İstanbul’un Avcılar ilçesinde kullandığı skuterin kontrolünü kaybeden belediye işçisi Aydın Yıldız başını beton zemine çarparak ağır yaralandı. 39 yaşındaki adam, tedavi gördüğü hastanede 15 günlük yaşam mücadelesini kaybederken korkunç kaza anbean kameraya yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Avcılar’da acı kaza! Kontrolü kaybedince başını beton zemine çarptı: Korkunç anlar kamerada…
  • ABONE OL

Kaza, 29 Nisan Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Ambarlı Meydanı'nda, trafiğe kapalı alanda meydana geldi. Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak görev yapan, evli ve 1 çocuk babası Aydın Yaldız, kullandığı skuterin kontrolünü kaybetti. Savrularak yere düşen Yaldız, başını beton zemine çarptı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yaldız, yoğun bakımda süren 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aydın Yaldız'ın cenazesi, Ambarlı Mahallesi'ndeki Siteler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeşilbayır Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenazeye Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can ile Yaldız'ın mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Avcılar'da skuterdan düşerek başını beton zemine çarpan belediye işçisi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video

KAZA KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde trafiğe kapalı alanda hızla ilerleyen Yaldız'ın düşerek başını zemine çarptıktan sonra hareketsiz kaldığı anlar yer aldı. Kazaya tanık olan Ali Akçıkrık, "Hızla geldi, bir anda düştüğünü gördük. Hemen ambulans çağırdık. Günler sonra vefat ettiğini duyduk" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #AVCILAR #KAZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar’da acı kaza! Kontrolü kaybedince başını beton zemine çarptı: Korkunç anlar kamerada…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA