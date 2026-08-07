Avcılar’da acı olay: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Gümüşpala Mahallesi Kasap Ahmet Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılan inşaatın dördüncü katında çalışan Nurettin Muganlı, akşam saatlerinde dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan işçi için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan Muganlı, hastaneye kaldırıldı. Nurettin Muganlı'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekibi olayla ilgili çalışma başlattı.