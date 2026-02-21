Avcılar’da akılalmaz hırsızlık kamerada: İki kadın çekçekle varil çaldı!

Olay, dün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Yaya olarak ilerleyen ve yanlarında çekçek bulunan iki kadından biri, dondurma dolabının arkasına bırakılan markete ait boş varili fark etti.