Avcılar’da akılalmaz olay: Ehliyet sınavından 7’inci kez kalan genç ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada

'BEN BİLEREK ELEDİLER'

Ehliyet sınavından 7'ince kez kalan Emirhan Demir, " 6 kez direksiyon sınavına girdim, Pazar günü de 7'inci sınavıma girdim. Toplamda ehliyet sürecim 1 yıl 2 ay oldu. Bu süreçte hocalar bana hep "Yapamazsın" dediler ama ben öğrendim. 7'inci sınavımda da komisyon üyeleri ve direksiyon hocası sarı çizgiye değdiğimi söyleyerek bana kaldığımı belirtti. O sırada yanımda gelen abilerim kalmadığı kanıtlamak için videoya çektiler. Bende söyledim çizgiye değmediğimi ama beni dinlemediler. Ben buradan maddi menfaat sağladıklarını düşünüyorum. Toplamda bu süreçte 40-50 bin TL para harcadım, 20 bin TL kazanıyorum ben ayda. Yani tüm param buraya gitti. Tüm vaktimi buraya harcadım, hatta ehliyetim olmadığı içinde ceza yedim. Daha önceki sınavlarda hakkımın yenildiği düşünmüyorum ama son seferimde beni bilerek elediler" dedi.