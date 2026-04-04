Avcılar’da aynı aileye ait 4 daireden 3 kamyon dolusu çöp çıktı: İşte şaşkına çeviren görüntüler!

Olay, 2 Nisan Perşembe günü Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çevre sakinlerinin şikayeti üzerine ikamet ettikleri apartmanda dört dairesi bulunan aileye ait 4 daireden gelen kötü koku üzerine harekete geçen ekipler tarafından, apartmandaki iki dairenin çöp eve döndüğü belirlendi.