Haberler Yaşam Haberleri Avcılar’da aynı aileye ait 4 daireden 3 kamyon dolusu çöp çıktı: İşte şaşkına çeviren görüntüler!
Giriş Tarihi: 4.04.2026 11:12 Son Güncelleme: 4.04.2026 22:29

Avcılar’da aynı aileye ait 4 daireden 3 kamyon dolusu çöp çıktı: İşte şaşkına çeviren görüntüler!

İstanbul Avcılar’da kötü koku şikayeti üzerine girilen bir apartmanda aynı aileye ait 4 dairenin çöp eve dönüştüğü ortaya çıktı. Ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla dairelerden 3 kamyon dolusu atık çıkarılırken temizlik polis gözetiminde gerçekleştirildi. İşte, detaylar…

Avcılar’da aynı aileye ait 4 daireden 3 kamyon dolusu çöp çıktı: İşte şaşkına çeviren görüntüler!
Olay, 2 Nisan Perşembe günü Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çevre sakinlerinin şikayeti üzerine ikamet ettikleri apartmanda dört dairesi bulunan aileye ait 4 daireden gelen kötü koku üzerine harekete geçen ekipler tarafından, apartmandaki iki dairenin çöp eve döndüğü belirlendi.

EKİPLERDEN EK SÜRE İSTEDİ

Dairenin sahibi aile, dairede bulunan eşyaların çöp olmadığını savunurken ekiplerden daireyi boşaltmak için ek süre talep etti ancak kabul edilmedi.

5 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA 3 KAMYON DOLUSU ÇÖP ÇIKTI

Kötü kokular yayılan daireler polis gözetiminde boşaltılırken, 5 saat süren çalışmanın ardından dairelerden 3 kamyonu dolduracak kadar çöp çıktı.

Avcılar’da aynı aileye ait 4 daireden 3 kamyon dolusu çöp çıktı: İşte şaşkına çeviren görüntüler!
