Giriş Tarihi: 17.02.2026 20:10

Avcılar’da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı!

Avcılar'da iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda, Hifzullah A., elindeki bıçakla tartıştığı Yahya H.'yi ağır yaraladı. Saldırgan kıskıvrak yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Tahtakale Mahallesi Yoluç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, beyaz renkli araçtan inen Yahya H. ile Hifzullah A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Taraflardan Hifzullah A., elindeki bıçakla tartıştığı Yahya H.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Yahya H., ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan Yahya H.'yi bıçaklayan Hifzullah A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

