Avcılar’da çocuk hırsızlar yakalandı: 16 yaşında 40 suç kaydı var

İstanbul'un Avcılar ilçesinde son bir ayda meydana gelen 3 iş yeri hırsızlığı, 1 oto hırsızlığı ve 2 evden hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmaları sonucu kimliklerini tespit ettiği 2'si çocuk 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, 29 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 21 yaşındaki G.Ç., Firuzköy Mahallesi'nde iş yerlerinden açıktan hırsızlık yaptığı tespit edilen N.A. (45), H.T. (20) ve C.D. (24), 8 Mayıs'ta Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanan oto hırsızlığı olayına karıştığı öğrenilen 16 yaşındaki H.K. ile 15 yaşındaki E.U. gözaltına alındı.

'KALACAK YERİM YOK' DEYİP ARKADAŞININ DEPOSUNU SOYDU

Öte yandan 1 Mayıs günü "kalacak yerim yok" bahanesiyle arkadaşına ait depoda kalan K.O.'nun yaklaşık 52 bin lira değerindeki malzemeleri çaldığı iddia edildi. Şüpheli de polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

16 YAŞINDA 40 SUÇ KAYDI VAR

Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanan oto hırsızlığı olayına ilişkin yakalanan 16 yaşındaki H.K.'nin 40 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü belirtildi.