Avcılar’da dehşet anları gündem olmuştu: Köpeğe şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı!

ŞİDDET ANLARI KAMERADA

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde H.E.'nin sahildeki kayalıklar arasında köpeğe defalarca vurduğu anlar görülüyor.Köpeğin ağlamasına aldırış etmeyen H.E. uzun bir süre daha köpeğe vuruyor. Diğer görüntülerde ise şüphelinin yol kenarında yine aynı köpeğe vurup eziyet ettiği anlar görülüyor.