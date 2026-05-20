Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da dehşet! Trafikte tartışmaya rekor ceza kesildi
Giriş Tarihi: 20.05.2026 13:09

Avcılar'da dehşet! Trafikte tartışmaya rekor ceza kesildi

Avcılar'da trafikte çıkan tartışmanın sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerden kimlikleri tespit edilen sürücü M.B. ve yolcu B.B.’ye, trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 181 bin 246 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten menedilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA Yaşam
Avcılar’da dehşet! Trafikte tartışmaya rekor ceza kesildi
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanal Devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan 'Avcılar'da trafikte tartışma' konulu görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, görüntüye yansıyan araç sürücüsünün M.B., yolcunun ise B.B. olduğu tespit edildi. Yakalanan iki kişiye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek' ve 'Yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunması' maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 181 bin 246 lira para cezası uygulandı.

ARAÇ 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ayrıca söz konusu araç 60 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücülerin sürücü belgelerine de 60 gün süreyle el konuldu. Şüpheliler, adli işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine sevk edildi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AVCILAR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar'da dehşet! Trafikte tartışmaya rekor ceza kesildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA