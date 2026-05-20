Avcılar’da dehşet! Trafikte tartışmaya rekor ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanal Devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan 'Avcılar'da trafikte tartışma' konulu görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, görüntüye yansıyan araç sürücüsünün M.B., yolcunun ise B.B. olduğu tespit edildi. Yakalanan iki kişiye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek' ve 'Yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunması' maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 181 bin 246 lira para cezası uygulandı.